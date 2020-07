New – Melania Trump will revamp the Rose Garden https://t.co/pJJTXOEcGC

Maybe, Melania'toinette will turn the Rose Garden into Marie Antoinette's Petit Trianon or Le Hameau de la Reine? Over 4 million sick & 148,000 dead from #Covid19, Great timing Queenie! https://t.co/KuyK0Eyet9