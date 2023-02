“The point of modern propaganda isn’t only to misinform or push an agenda. It is to exhaust your critical thinking, to annihilate truth.” Garry Kasparovhttps://t.co/9vRh5jJSTB https://t.co/uMSkBIILfNpic.twitter.com/3luvxhMmzq https://t.co/BwaZf6jsKf

— Adam Rifkin 🐼🌻 (@ifindkarma) December 12, 2022