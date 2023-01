Close to home

0 shares Share

Tweet

Pin

This is not far from my place — I don’t know how, but I must have slept through this. It happened in the middle of the night:

<iframe scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allow=”autoplay; fullscreen” src=”https://w3.mp.lura.live/player/prod/v3/anvload.html?key=eyJtIjoiRVBGT1giLCJ2IjoiMTE2MDkzNiIsImFudmFjayI6IjByUXA2UG1WWjFzbUtuOHNaOWgyM2JZYUhsdnpSQjRQIiwic2hhcmVMaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZm94MjkuY29tL25ld3Mvb2ZmaWNpYWxzLTMtcnVzaGVkLXRvLWhvc3BpdGFsLTItaG9tZXMtY29tcGxldGVseS1jb2xsYXBzZS1hZnRlci1wb3NzaWJsZS1nYXMtZXhwbG9zaW9uLWluLXBvcnQtcmljaG1vbmQiLCJwbHVnaW5zIjp7ImN1c3RvbUNvbXNjb3JlUGx1Z2luIjp7ImMzIjoiRk9YIDI5IFBoaWxhZGVscGhpYSIsImM2IjoiZnRzIiwic2NyaXB0IjoiaHR0cHM6Ly9zdGF0aWMuZm94dHYuY29tL3N0YXRpYy9vcmlvbi9zY3JpcHRzL2NvcmUvdXRpbHMvY29tc2NvcmUvQ3VzdG9tQ29tc2NvcmVQbHVnaW4uanMiLCJzZGsiOiJodHRwczovL3N0YXRpYy5mb3h0di5jb20vc3RhdGljL29yaW9uL3NjcmlwdHMvY29yZS91dGlscy9jb21zY29yZS9jb21zY29yZS5qcyIsImNsaWVudElkIjoiNjA0MjkwMSIsIm5zX3N0X3N0IjoiV1RYRiIsInRpdGxlIjoiMyBob3NwaXRhbGl6ZWQsIDIgaG9tZXMgY29sbGFwc2VkIGFmdGVyIGFwcGFyZW50IGdhcyBsZWFrIGluIFBvcnQgUmljaG1vbmQiLCJuc19zdF9jaSI6IjExNjA5MzYifSwiY3VzdG9tU2VnbWVudFBsdWdpbiI6eyJzY3JpcHQiOiJodHRwczovL3N0YXRpYy5mb3h0di5jb20vc3RhdGljL29yaW9uL3NjcmlwdHMvY29yZS91dGlscy9DdXN0b21TZWdtZW50UGx1Z2luLmpzIiwicHJpbWFyeV9idXNpbmVzc191bml0IjoiZnRzIiwic2Vjb25kYXJ5X2J1c2luZXNzX3VuaXQiOiJ3dHhmIiwiYXBwX25hbWUiOiJmb3gyOS5jb20iLCJhcHBfcGxhdGZvcm0iOiJ3ZWIiLCJhcHBfdmVyc2lvbiI6IjEuMC4wIiwic2VnbWVudElkIjoiMDNBYmFOdFh2c2FpZXBBeVo0QTF0SGFLcDdpZ015NW0iLCJwbGF5ZXJVbmlxdWVJZCI6InBsYXllci02YTJkODY0YS1mZGJiLTRhOGYtOTNiOC02NDlmODQ3Mjc3MGIifSwiZGZwIjp7ImNsaWVudFNpZGUiOnsiYWRUYWdVcmwiOiJodHRwczovL3B1YmFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9nYW1wYWQvYWRzP2l1PS82Mzc5MDU2NC9XVFhGX0ZPWDI5JmRlc2NyaXB0aW9uX3VybD1bcGxhY2Vob2xkZXJdJmVudj12cCZpbXBsPXMmY29ycmVsYXRvcj0mdGZjZD0wJm5wYT0wJmdkZnBfcmVxPTEmb3V0cHV0PXZhc3Qmc3o9MTAwMXgxMDAxJnVudmlld2VkX3Bvc2l0aW9uX3N0YXJ0PTEmY21zaWQ9MjU0MTA1MiZ2aWQ9MTE2MDkzNiIsImtleVZhbHVlcyI6eyJzdHlwZSI6WyJuZXdzIl0sInB0eXBlIjoidmlkZW8tY2xpcCIsImMiOlsibmV3cyJdLCJkIjoid2ViIiwidXNfcHJpdmFjeSI6IjEtLS0ifX0sImxpYnJhcnlSZXF1ZXN0ZWQiOnRydWV9fSwiaHRtbDUiOnRydWUsImZvcm1hdCI6Im0zdTgiLCJ0b2tlbiI6ImV5SmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUlzSW5SNWNDSTZJa3BYVkNKOS5leUoyYVdRaU9pSXhNVFl3T1RNMklpd2lhWE56SWpvaU1ISlJjRFpRYlZaYU1YTnRTMjQ0YzFvNWFESXpZbGxoU0d4MmVsSkNORkFpTENKbGVIQWlPakUyTnpJMk1EQTFOVFFzSW1saGRDSTZNVFkzTWpVNU5qazFOSDAuOGRIS3hzYktkcmRqblcteUE0WGhyX1pMem4wRGFaNHZEYkh3dUU5NGtWQSJ9″ width =”640″ height=”360″></iframe>

Share this: Twitter

Facebook