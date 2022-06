Via @RawStory: Jamie Raskin holds cards close to the vest in post-hearing Q&A with reporters https://t.co/6kLwwpaJf2 | #politics #trump #corruption

— joshua epsteinπŸ³οΈβ€πŸŒˆπŸ––πŸΌπŸ—½πŸ‘¨πŸΌβ€πŸ’»πŸ‡ΊπŸ‡Έ (@thejoshuablog) June 28, 2022